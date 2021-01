Blå blok savner retning ud af coronakrise fra statsminister

Han roser dog statsminister Mette Frederiksen (S) for at anerkende borgernes indsats og fællesskab i indsatsen mod coronavirus.

Fredag aften holdt statsministeren sin anden nytårstale, som i vid udstrækning fokuserede på coronasituationen i Danmark.

Hun håber, at påsken til april bliver et vendepunkt for coronasituationen, men understreger samtidig, at det ikke bliver en afslutning.

Det har også ramt økonomien hårdt og vil sætte sine spor i nogen tid. Venstre har tidligere været inde på, hvordan økonomien kan forbedres.

Det skal ske, ved at beskæftigelsesfradraget hæves, at gøre det mere attraktivt at arbejde ved at sænke visse økonomiske ydelser og at øge bidrag til forskning- og udvikling.

Statsministeren nævnte i sin nytårstale, at Folketinget er godt på vej med at leve op til klimaambitionerne.

Det kommende år skal blandt andet bruges på en velfærdslov, som er blevet udskudt flere gange. Den bliver i stedet lanceret i år, hvor der er kommunalvalg til november.

Den skal for eksempel sikre, at der er råd til, at der vil være flere børn og ældre i fremtiden.

Partiformand Søren Pape Poulsen (K) er også skuffet over, at vejen til vækst og arbejdspladser ikke var en større del af talen.

- Der var ikke ét ord om, hvordan vi styrker det private erhvervsliv, som er her, pengene til velfærdssamfundet kommer. I stedet talte hun om, at vi igen skal have en endnu dyrere offentlig sektor.

- Helt ærligt, det er tid til, vi taler om, hvordan vi tjener pengene fremfor at bruge dem, skriver han på Facebook.

Formand Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti savner, at statsministeren kom ind på, hvordan flere udlændinge kan blive hjemsendt.

- Mette Frederiksen taler om integration, men nævner slet ikke hjemsendelser. Siden hun kom til magten er hjemsendelsespolitikken sat i bakgear. Det er dårligt nyt for Danmark, skriver han på Facebook.