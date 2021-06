Blå blok: Problemet på Kærshovedgård skal løses

Regeringens forsøg på at etablere et udrejsecenter på Langeland, som skulle aflaste udrejsecenteret Kærshovedgård i Midtjylland, var ikke godt nok.

For man løser ikke problemet ved at placere udrejsecenteret på Langeland, og det er ikke en reel løsning, som regeringen er kommet med, mener formand i Venstre Jakob Ellemann-Jensen.

- Når regeringen siger, at udrejsecenteret må blive, hvor det er, er det jo et løftebrud. Og forsøget på at rykke de kriminelle afviste asylansøgere til Langeland, var jo ikke en reel løsning, siger han.

Til det svarer politisk ordfører i Socialdemokratiet Jesper Petersen, at det var de blå partier, som satte en kæp i hjulet på regeringens udspil om udrejsecenteret på Langeland.

Regeringen havde mulighed for at trumfe beslutningen om et nyt udrejsecenter på Langeland igennem. Men man valgte at lytte til både blå blok og SF's modstand og trak forslaget om udrejsecenteret tilbage.

Både Dansk Folkeparti og Konservative mener dog, at det er at lægge ansvaret fra sig, når regeringen siger, at det er de blå partiers skyld.

- De borgerlige partier har nul ansvar for det her. Regeringen er nødt til at beslutte sig for, hvilke muligheder man har.

- Regeringen lader udrejsecenteret ligge på Kærshovedgård, fordi forslaget om Langeland ikke bliver til noget. Og det er et stort problem. Når man som regering har givet løfter, så skal man holde dem, siger De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen.

Derfor skal regeringen holde de løfter, der er givet til borgerne tæt på Kærshovedgård, mener formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl.

- Det er, som om regeringen ikke har gjort sit hjemmearbejde ordentligt, når man vælger at placere et udrejsecenter på Langeland.

- Derfor bør regeringen trække i arbejdstøjet og lade være med at spille fornærmede over, at Folketinget ikke vil være med til udrejsecenteret på Langeland, og holde de løfter man har givet borgerne i Midtjylland, siger han.