Blå Frederiksberg-partier vil have anbefalet antal pædagoger

Anbefalingerne er tre børn per voksen i vuggestuen og seks børn per voksen i børnehaven.

De tre partier har på Christiansborg dog afvist et forslag, der handlede om at sikre netop denne normering.

Laura Lindahl, der både er børneordfører for Liberal Alliance på Christiansborg og formand for børneudvalget på Frederiksberg, forklarer, at hun mener, at det er kommunens ansvar at sikre normeringerne.

Derfor stemte partiet i Folketinget i marts imod SF's forslag om at sikre tre børn per voksen i vuggestuerne og seks børn per voksen i børnehaverne.

- Vores argument for ikke at gøre det fra Folketinget er, at det er et kommunalt anliggende, som kommunerne har ansvar for, siger Laura Lindahl.

Forslaget i Folketinget i marts blev stemt ned af hele blå blok samt Socialdemokratiet. SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet støttede derimod forslaget.

Lindahl mener ikke, at kommunerne mangler penge til at kunne indføre normeringerne.

- Vi kan vise på Frederiksberg, som er en af landets mest effektivt drevne kommuner, at vi godt kan gøre det her. Så hvis vi kan, så kan alle, siger hun.

I forhold til, at Frederiksberg Kommune er mest veldreven, henviser LA-politikeren til en analyse fra den liberale tænketank Cepos. Den viser, at Frederiksberg i 2015 var den mest udgiftseffektive.

Det nye forslag på Frederiksberg vil ifølge K, V og LA ikke kunne gennemføres på et enkelt år. De oplyser i stedet, at intentionen er at skrive målsætningen ind i budgetaftalen for 2020 og årligt øge normeringerne, til man rammer det ønskede niveau.

Ifølge partierne er der tale om at styrke børneområdet med cirka 40 millioner kroner årligt - svarende til mere end 100 nye stillinger.

Socialdemokratiet på Frederiksberg skriver på Facebook, at de sammen med De Radikale, Enhedslisten, SF og Alternativet også ønsker minimumsnormeringer. De foreslår det indført senest 1. januar 2022.

Men et sådan årstal vil LA ikke lægge sig fast på, forklarer Laura Lindahl.

- Når man er landets mest effektivt drevne kommune, er det ikke sådan, at der bare hænger et træ med 40 millioner på. Så vi skal have fundet ud af, hvordan vi når denne målsætning. Det bliver ikke nemt, men det skal vi, siger hun.

De seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at der i Frederiksberg Kommune er 3,3 børn per voksen i vuggestuerne mod 6,7 børn per voksen i børnehaverne.