Bjørne er mestre i at udnytte dagslyset

- Det handler om, at bjørnen nu engang har et særligt energibehov set over hele året.

Om vinteren sørger den brune bjørns komplekse biokemiske netværk for, at den trygt kan ligge i sit lune vinterhi i hele seks måneder.

- Den er nødt til at æde helt utroligt meget mad hen over sommeren og efteråret, så den er rigtig, rigtig tyk og fed til vinter, forklarer Mads Frost Bertelsen, videnskabelig direktør i Zoologisk Have i København og adjungeret professor ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Det betyder dog ikke, at bjørne slet ikke sover om sommeren.

- Når bjørnen vågner til foråret, tager den ud og jager alt, hvad den kan, mens det er lyst. Når det så bliver mørkt, vil den sove. Men fordi den lever så højt mod nord, som den gør, kan den om sommeren være ude at jage i op til 20 timer i døgnet, siger Mads Frost Bertelsen.

På denne måde tager bjørnen kun en lur på maksimalt et par timer, indtil den igen er klar. Når efteråret så kommer, og de lyse timer svinder ind, medfører det, at bjørnen sover mere og mere, forklarer zoo-direktøren.

Når bjørne går i hi i omkring seks måneder fra november frem til marts-maj, er det ikke, fordi de sover et halvt år i streg.

Ifølge amerikanske forskere fra Washington State University vågner bjørne indimellem for at strække sig.

Samtidig er hunbjørne i stand til at føde om vinteren, og jo mere fedt de har ophobet over sommeren, desto større ender ungerne med at blive.

Og det er i høj grad bjørnenes store fedtdepot, som hjælper dem med at overleve den lange vinter.

- Det gode ved fedt er, at det sagtens kan dække deres energibehov, men uden at det leder til denne produktion af ammoniak, som gør, at man skal tisse, har Tobias Wang, som forsker i dyrefysiologi og dyrs tilpasning til deres miljø på Institut for Biologi under Aarhus Universitet, tidligere udtalt til Videnskab.dk.

- At de så heller ikke skal lave noget afføring, er til gengæld bare et udtryk for, at de ikke spiser.

På denne måde behøver bjørne hverken at gå på toilettet eller spise mad, og det er ikke det eneste smarte, som bjørne gør, mens de er i hi.

Bjørnene producerer nemlig en prop af afføring. Proppen består af indtørret lort, der sidder yderst i endetarmen, indtil de vågner igen og skider det ud. Man kan sammenligne det med, når mennesker har hård mave. Forskerne er dog fortsat i tvivl om, hvorfor bjørne gør det.

I den lune hule hviler bjørne i ekstrem grad. Kropstemperaturen falder med seks grader til omkring 30 grader. Ved hjælp af deres kraftige pels og hulens varme kan de spare på energien, og forbruget ligger på blot 25 procent sammenlignet med sommerens forbrug.

Samtidig falder bjørnes puls til blot 10 slag i minuttet, men alligevel får de hverken hjertesvigt, blodpropper eller liggesår, og muskel- og knoglemassen er stort set uændret. Det hele handler i bund og grund om at udnytte de lyse timer bedst muligt.