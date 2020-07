Biskoppen med sine meningers mod

Og den offentlige megafon og interessen bliver uvægerligt noget mindre, når man ikke længere er magtfuld biskop.

I de 21 år, han var biskop i Aarhus Stift, kastede han sig ud i utallige samfundsdebatter. Lige fra homovielser i kirken, Irak-krigen eller ulandsbistandens størrelse.

Samt ikke mindst flygtninge- og indvandrerdebatten, hvor han i 2017 som konsekvens efter 25 år som erklæret socialdemokrat meldte sig ud af partiet og ind i De Radikale.

Årsagen tilskrev han "et galoperende ryk til højre". Burkaforbud og nej tak til kvoteflygtninge var for meget for ham.

Selv om han to gange modtog dødstrusler i forbindelse med offentlige optrædener, nægtede han at lægge bånd på sine synspunkter.

Han har gennem årene haft formandsposter i blandt andet Nævnet for Etnisk Ligestilling, Rådet for Socialt Udsatte i Aarhus og Institut for Menneskerettigheder.

Kjeld Holm har skrevet omkring 20 bøger herunder et erindringsværk i tre bind.

Den belæste og begavede debattør med det tunge blik ofte med et smil lurende i øjenkrogen har holdt et hav af foredrag. Han er også fortsat ulønnet hjælpepræst ved Bering Valgmenighed ved Skanderborg.

I 2015 fik han sågar sin egen dokumentarfilm om livet som et eftertænksomt enebarn i grænselandet i en mejeribestyrerfamilie, over den glade studentertid i Aarhus, til han kom til at bestride et af de fornemste kirkelige embeder i Danmark.

Undervejs blev han først uddannet mag.art. i idéhistorie fra Aarhus Universitet, men tog så en teologisk tillægseksamen. Siden blev han sognepræst ved Ellevang Kirke og biskop i 1994.

Han har i mere end 50 år været gift med Birthe Holm, som han har to døtre med.

Parret bor på Frederiksbjerg helt tæt på hans yndlingsklub AGF, hvor Holm er en fast gæst til hjemmekampene.