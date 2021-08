Biskop er berørt af præsts drab: En sag uden fortilfælde

- Dermed er der sat et punktum i en helt forfærdelig sag. Jeg tænker med stor medfølelse på alle, der er berørt af den her sag. Familie, kolleger og menigheden.

- Det er en meget, meget voldsom forbrydelse. Man kan altid diskutere dommens udmåling. Men den er jo, som anklageren har plæderet for, siger han.

Det er usandsynligt, at den nu drabsdømte præst nogensinde vil kunne udføre sit erhverv igen, fortæller Peter Birch. Det er dog ikke stiftet, men ansættelsesstedet, der kan tage stilling til konsekvenserne.

- Han er idømt en meget streng dom. Den får nogle tjenestemandsmæssige konsekvenser.

- Jeg vil anse det for usandsynligt. Det er jo en sag uden fortilfælde og uden sidestykke og en forbrydelse af en så alvorlig karakter, at det anser jeg for usandsynligt, siger Peter Birch.

Biskoppen pointerer, at "drab er en alvorlig sag, uanset hvem der begår det".

Han mener derfor også, at det er svært at forholde sig til, om præstens drab får nogen konsekvenser for den danske folkekirke.

- Jeg tror, at alle er klar over, at det her er en sag uden fortilfælde. Det er svært at drage nogle bredere konklusioner af det.

- Det er klart, det har påvirket masser af mennesker - også i personkredsen omkring kirken. Ansatte, frivillige og brugere af kirken.

- Det er derfor, jeg udtrykker min medfølelse med alle, der er berørt af sagen på mange forskellige måder. Det gælder først og fremmest familie, men også kolleger og menighed, som har fæstet lid til ham i hans funktion som præst, siger Peter Birch.

De mange mennesker, der har arbejdet eller brugt tid med den 45-årige sognepræst, der tirsdag tilstod drabet på sin hustru, Maria From Jakobsen, vil fortsat være berørte af sagen. Også selv om der tirsdag faldt dom, siger Peter Birch.

- Det er klart, der er et stykke sjælesørgerisk arbejde at gøre her i tiden efter. Nu er der en tilståelse og en dom og dermed også sat et punktum for den side af sagen.

- Men der er mange mennesker, der er personligt berørt. Det hører ikke op med domfældelsen i dag, siger biskoppen.

Menighedsrådet i Ansgarkirken har tirsdag ikke ønsket at udtale sig om sagen.

I Retten i Hillerød tilstod Thomas Gotthard tirsdag, at han havde planlagt drabet på sin hustru i en uge.

26. oktober 2020 hamrede han en sten mod hendes hoved, og efterfølgende holdt han hende for næse og mund, til hun mistede livet.