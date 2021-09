Bindende mål skiller partier i landbrugsplan

Forhandlingerne om landbrugets bidrag til klimaomstillingen er gået i hårdknude. Og efter at både regeringen og blå blok er kommet med hvert sit udspil, ser det ikke just lettere ud for parterne at skulle nå hinanden.

Blå blok vil med sit udspil lægge pres på regeringen for at finde flere penge til den grønne omstilling og håber på en hurtig og bred aftale.

Målet med udspillet er at sikre arbejdspladser i det danske fødevareerhverv, samtidig med at man opfylder klimaambitionerne, lyder det fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

- Regeringens udspil har mange gode takter. Men det risikerer at koste tusindvis af arbejdspladser. Det kræver finansiering af undgå.

- Så vi viser, at der er andre veje. Hvor vi stadig er ambitiøse på miljødelen, er mere ambitiøse på klimadelen, og hvor vi også tager hensyn til erhvervet, siger han.

Regeringens udspil indeholder blandt andet et bindende klimamål for landbruget samt et øget krav til CO2-reduktioner på 7,3 millioner ton i 2030.

Det blå udspil har ikke noget bindende reduktionsmål, og uden et sådant er en bred aftale ifølge De Radikale ikke realistisk.

Også minister for fødevarer og landbrug Rasmus Prehn (S) er skuffet over det manglende klimamål fra de blå partier. Han kalder udspillet "et fupnummer".

- Det er dybt skuffende, at blå blok kommer med et udspil uden et bindende mål. Det er dybt uambitiøst, siger han.

Prehn siger dog også, at der er dele af det borgerlige udspil, der er interessante, og som regeringen vil tage med i et kommende kompromisudspil.

Enhedslistens ordfører for grøn omstilling, Peder Hvelplund, mener, at regeringen efter blå bloks fælles udspil til en klimaplan for landbruget, bør lave en smal aftale.

- Regeringen har trådt vande alt for længe for at imødekomme højrefløjen. Nu kender vi så højrefløjens ypperste ambitioner, og de er mildt sagt udtryk for et kolossalt klimasvigt.

- Højrefløjen bekender klart kulør og viser, at de kun er interesserede i at forgylde deres venner i landbruget, og at klima- og naturkrisen kan sejle sin egen sø, hvis det står til dem, skriver han i en kommentar.

Rasmus Prehn understreger dog, at det er regeringens ambition, at der skal landes en bred aftale.

Det ser dog rigtig svært ud at satse på en bred klimaaftale for landbruget. Det vurderer Altingets politiske kommentator Erik Holstein.

- Regeringens muligheder i forhandlingerne er blevet klart indskrænket.

- Det peger mere i retning af, at man kommer til at lave et forlig til den anden side med støttepartierne, siger han.

Blå bloks udspil indeholder blandt andet et ønske om at investere 750 millioner kroner årligt i den grønne omstilling af landbruget. Det er flere penge fra staten, end regeringen lægger op til.

Pengene skal blandt andet gå til at udtage mere lavbundsjord og flere randarealer.

Ifølge de blå partier vil regeringens udspil udtage 88.500 hektar lavbundsjorde og randarealer, mens de blå nu vil udtage 100.000 hektar. Regeringen afviser, at det er muligt at udtage over deres udspil på 88.500.

Pengene vil de fem blå partier blandt andet finde ved at genindføre deltagerbetaling på danskuddannelse til udenlandske studerende samt opholdskrav for ret til dagpenge.

Resten hentes fra regeringens reserve for 2022, der er afsat i udspillet til finanslov.

Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening ser blå bloks udspil som "meget ambitiøst".