Bilsælger får bøde på 838.000 i sag om kontante betalinger

Manden var tiltalt for som overordnet ansat ved en bilforhandler at have taget imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.

Ifølge anklageskriftet var han tiltalt for at have taget imod 147 kontante betalinger for samlet set 40 millioner kroner.

Det skulle være sket i perioden fra 1. august 2013 til 30. juni 2015.

En 42-årig kvinde, der ejer virksomheden, var også tiltalt. Men hun er blevet frifundet, oplyser retten.

De to tiltalte havde begge nægtet sig skyldige.

Sagen er blevet ført af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, i daglig tale Søik.

Det er ifølge loven mod hvidvask af penge forbudt for erhvervsdrivende at tage imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.

Baggrunden for reglen er, at kundens betaling altid skal efterlade et transaktionsspor, der gør det muligt for politiet senere at efterforske en straffesag.

Reglen er forankret i en særlig lov, der skal forhindre hvidvask af penge.

Frem til 2013 var det tilladt at modtage kontante betalinger på 100.000 kroner. Herefter blev beløbsgrænsen halveret til de nuværende 50.000 kroner.

Straffen er som udgangspunkt en bøde. Bødens størrelse afhænger af størrelsen på det modtagne beløb over 50.000 kroner.

Flere bilforhandlere er tidligere blevet dømt for overtrædelse af reglen om kontante betalinger.

En østjysk bilforhandler blev sidste år idømt en bøde på 280.000 kroner i Højesteret for at have overtrådt loven 28 gange.