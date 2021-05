Billigere færgebilletter er den bedste hjælp for småøer

Det vækker glæde på de danske småøer, at regeringen i et nyt udspil til en sommerpakke lægger op til at øremærke 200 millioner kroner til blandt andet nedsatte færgebilletter.

- Der var ingen tvivl fra vores turisterhvervs side sidste år: Det var den bedste hjælpepakke, som gav den mest afsmittende effekt for dem.

- Det var sidste år det, der var med til at hjælpe turisterhvervet med at holde skindet på næsen, lyder det.

Dorthe Winther håber, at pakken i år kommer i bedre tid, så både virksomheder og turister bedre kan planlægge.

Desuden ser man fra småøernes side gerne, at perioden med billigere billetter kommer til at gælde i både juni, juli og august.

- Vi ved, at danskerne også holder ferie i juni og august, så at sprede det ud over en længere periode med nedsatte takster vil give mulighed for, at flere kan komme afsted, siger Dorthe Winther.

Regeringen vil torsdag klokken 12.30 præsentere udspillet til sommerhjælpepakken. Den har ifølge TV2 en værdi på cirka 1,6 milliarder kroner.