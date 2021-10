Billige boliger skal bekæmpe hjemløshed

I stedet skal de have mulighed for at flytte i deres egen, billige lejlighed og få personlig støtte til at håndtere de udfordringer, de måtte have.

Det mener regeringen, der mandag præsenterede et udspil, der skal nedbringe antallet af hjemløse og afskaffe hjemløshed i Danmark.

- Folk skal ikke leve på gaden eller hele eller halve år på herberg. Vi må gå anderledes og ambitiøst til værks, siger socialminister Astrid Krag (S).

Regeringen vil udbrede modellen housing first, som blandt andet Norge og Finland benytter med succes.

Den indebærer, at en hjemløs først bliver tilbudt en bolig. Derefter går man i gang med at hjælpe med eksempelvis psykiske problemer.

Modellen har stort potentiale. Faktisk så stort, at i hvert fald 90 procent - hvis ikke alle hjemløse - kan hjælpes ved at udbrede modellen housing first, som regeringen lægger op til.

Det mener Ask Svejstrup, der er sekretariatsleder i De hjemløses Landsorganisation (Sand).

- Principielt vil alle kunne hjælpes med denne model, hvis man giver den rette bostøtte efter en grundig udredning af den enkelte, siger han.

Modellen er især god til de hjemløse, der ikke har været på gaden lang tid, vurderer Ask Svejstrup.

Et eksempel er 27-årige Simon Sørensen. Han var i to et halvt år hjemløs, før det lykkedes ham at finde en bolig med hjælp fra blandt andet en kollega.

Han mener, at han havde været et helt andet sted i dag, hvis han havde fået en bolig tidligere. For livet på gaden har sat sine spor.

- Når du oplever at blive vækket med tæsk, mens du har sovet på gaden, er det svært ikke at udvikle posttraumatisk stress, siger han.

Med boligudspillet "Tættere på II", som blev præsenteret i midten af oktober, vil regeringen skaffe 2900 billige boliger. De skal findes blandt både nybyggede boliger og allerede eksisterende boliger.

Vibe Klarup, som er formand for Rådet for Socialt Udsatte og direktør i Hjem til Alle Alliancen, har en forventning om, at udspillet virkelig vil batte.

- Jeg synes, der er et godt udgangspunkt for faktisk at sige, at om ti år er der ikke flere hjemløse i Danmark, siger hun.

Ifølge Vibe Klarup er det konkrete krav til kommunerne om at levere social støtte - også når den hjemløse er blevet huset - afgørende for at komme problemet til livs.

Der er dog en gruppe af hjemløse på omkring ti procent, som kan være sværere for kommunerne at hjælpe gennem housing first, mener Ask Svejstrup.

Derfor skal der fortsat være fokus på at skabe andre tilbud. Her peger han blandt andet på botilbud, hvor beboere får egen bolig, men som indgår i et fællesskab. Det skal sikre, at borgere ikke synker ned i ensomhed og misbrug.

Regeringens udspil er dog ikke nok til at nedbringe antallet af hjemløse, lyder det fra flere partier i Folketinget.

Både DF og SF fremhæver, at hjælpen til de hjemløses psykiske problemer skal være i højsædet, for at de billige boliger til de hjemløse vil være en hjælp.