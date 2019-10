Billeder: Tusinder af kurdere demonstrerede mod tyrkiske bomber

Angrebene blev sat i værk efter at USAs præsident, Donald Trump, valgte at trække de amerikanske soldater ud af området. En beslutning som er blevet stærkt kritiseret af internationale ledere, amerikanske politikere og ikke mindst kurderne, som føler sig snigløbet af deres amerikanske allierede.

Militær mod gurillastyrker Det tyrkiske militær råder over mere end 300.000 soldater, F16-fly og kamphelikoptere og virker militært kurderne langt overlegen.





Tyrkiet støttes af flere oprørsgrupper inde i Syrien.





De Syriske Demokratiske Styrker (SDF)er et militært fællesskab som består af kurdiske, turkmenske og assyriske styrker. Kurderne udgør lidt under halvdelen af de militære styrker. I alt har SDF 100.000 mand under våben, hvor kurdiske YPG er en største enkeltstående gruppe. YPG råder over 20-30.000 soldater.

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, har længe truet med at angribe de kurdiske styrker, der ellers har været rygraden i USAs nedkæmpelse af terrororganisationen Islamisk Stat.

Erdogan hævder, at formålet med den militære offensiv er at lave en 30 kilometer bred sikkerhedszone mellem Tyrkiet og Syrien. I den sikkerhedszone vil han anbringe de godt to millioner syrere, som lige nu befinder sig som flygtninge inde i Tyrkiet.

Hovedparten af disse er ikke kurdere, men syrere af arabisk afstemning, som kommer fra andre dele af det borgerkrigshærgede Syrien.

Dermed kan han løse to problemer. De mange flygtninge, som fylder og tynger Tyrkiet - og skabe luft til kurderne syd for grænsen, som han mener udgør en fare for det tyrkiske samfund.

Borgerkrigen i Syrien har betydet, at kurderne har kunnet danne deres egne selvstændige områder. Tre områder har indført selvstyre under den fælles betegnelse - Rojava (Syrisk Kurdistan). Næste skridt vil være at danne en selvstændig stat.

Det er man allerede tæt ved i Irak, hvor den nordlige del reelt siden 1991 har fungeret som et kurdisk selvstyre.

Et kurdisk selvstyre eller en kurdisk løsrivelse inde i Tyrkiet er noget, som kan give Tyrkiet og den tyrkiske præsident koldsved.

Ud af Tyrkiets befolkning på 80 millioner er mellem 14 og 20 millioner at regne for kurdere. Dertil kommer store kurdiske mindretal i Iran - 8-12 millioner, Irak - 5-6 millioner og Syrien - 2-3 millioner.

Desuden befinder der sig store kurdiske befolkningsgrupper uden for det mellemøstlige område. Samlet set må man regne med, at det kurdiske folk tæller mellem 30 og 45 millioner mennesker.

I Tyrkiet har det Kurdiske Arbejderpari, PKK, i flere år været både politisk og militær aktiv. PKK har siden 1978 ønsket at danne en selvstændig kurdisk stat i det østlige Tyrkiet.

Det har ført til krigslignende handlinger mellem kurdere og tyrkere. Gennem årene har der været adskillige bombeanslag mod tyrkiske kaserner, institutioner og byer og fængslinger og bombardementer af kurdere med tilknytning til PKK, som bl.a. har opholdt sig i lejre i den østlige Tyrkiet.