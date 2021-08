Bille August klar med nyt historisk filmdrama til næste år

Filminstruktøren Bille August er allerede nu parat til at præsentere sin næste film.

Esben Smed og Clara Rosager spiller hovedrollerne, mens Lars Mikkelsen, David Dencik og Rosalinde Mynster indtager de øvrige bærende roller.

"Kysset" er frit baseret på den østrigske forfatter Stefan Zweigs roman "Ungeduld des Herzen", som oversat til dansk bærer titlen "Hjertets utålmodighed". Bille August har selv omskrevet fortællingen til danske forhold.

August har i mange år drømt om at realisere romanen. Han beskriver det som en af de smukkeste og mest usædvanlige kærlighedshistorier nogensinde fortalt.

- Ud over den unikke kærlighedshistorie er dens underliggende tema om medlidenhed og hjertets godhed vigtigt at fortælle i en tid, hvor mobning og udstødelse desværre er blevet en del af vores hverdag, siger Bille August i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Den enestående historie blotlægger nogle ukendte sider af den menneskelige psyke. Den berører en række eviggyldige moralske problemstillinger indrammet i en bevægende, intim fortælling om to forslåede unge menneskers møde i livet, lyder det videre fra den oscarvindende danske filminstruktør.

Handlingen udspiller sig i Danmark i 1913. Frygten for en snarlig verdenskrig høres på det tidspunkt som et ekko op gennem Europa.

Den unge, ærekære mand Anton - spillet af Esben Smed - er ved at afslutte sin officersuddannelse, da han en aften bliver inviteret til bal hos den lokale baron i skikkelse af Lars Mikkelsen.

Intetanende byder Anton baronens lamme datter Edith - spillet af Clara Rosager - op til dans og rammes straks af skyldfølelse over at have sat pigen i forlegenhed.

Medynk og stolthed gør dog, at Anton ikke kan være ærlig overfor hende. I sine forsøg efter at gøre det rigtige graver han sig dybere ned i et uoverskueligt net af løfter og løgne, lyder det om filmen.

"Kysset" får biografpremiere om præcis et år - den 18. august 2022.