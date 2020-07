Bilist påkørte mand på motorvejen ved Taulov

Ulykken skete, da manden fra selskabet Redning Danmark var kørt ud med et tavlevogn, fordi en lastbil holdt stille med et punkteret dæk.

Angiveligt kørte bilen med omkring 110 kilometer i timen, da den ramte manden, vurderer politiet.

På grund påkørslen blev E20 i retning mod Fyn spærret mellem Kolding og frakørsel 61.

Nogenlunde samtidig var også E45 Østjyske Motorvej i retning mod nord spærret mellem frakørsel 59 og 58 til Hedensted, oplyser politiet.

Her var årsagen, at en hestetrailer var væltet. To heste befandt sig i traileren. En dyrlæge var tilkaldt for at foretage aflivning af den ene.