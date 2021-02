Bilist kører gennem glasparti til hotel og rundt i receptionen

En 45-årig mand er anholdt, efter at han sent lørdag aften styrede en bil gennem glaspartiet til Tivoli Hotel i København og ind i receptionen.

Det oplyser vagtchefen hos Københavns Politi.

- Af uvisse årsager kører han bilen - en mindre Mazda - gennem indgangspartiet til hotellet og kører rundt inde i receptionen. Vi har en mistanke om, at han er påvirket af alkohol og/eller narko, så han er sigtet for at køre bil i påvirket tilstand, siger vagtchef Henrik Svejstrup.