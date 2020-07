Bilist dør i påkørsel af vejtræ nær Allerød

Bilen blev påkørt bagfra og kørte herefter ind i et vejtræ. Føreren har mistet livet, og en passager er i kritisk tilstand.

Føreren af den anden bil er ikke kommet alvorligt til skade, oplyser vagtchefen.

- Vi er fortsat i gang med at lave undersøgelser på stedet, siger Stefan Andersen.

Han uddyber, at der er mistanke om, at det er "en eller anden form for uopmærksomhed", der har ført til ulykken.

De pårørende er ikke underrettet endnu.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 23.55.