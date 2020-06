Bilist bragede ind i børnehave

Det kunne være gået frygtelig galt, da en ældre kvinde onsdag formiddag mistede kontrollen over sin bil og kørte ind gennem en hæk og ind i en mur.

Hæk og mur tilhører nemlig en børnehave ved Perikumhaven i Herlev.

Heldigvis var der ingen børn ude på legepladsen. Heller ikke den kvindelige bilist kom til skade.

Til gengæld gik sammenstødet ud over børnehavens mur. Den er efterfølgende blevet tjekket for at sikre, at den ikke kan brase sammen.

Det vides endnu ikke, hvorfor kvinden kørte ind gennem hegnet og ramte børnehaven.