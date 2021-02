Bilejere vil have staten til at sikre ladestandere i udkantsområder

Lavere elafgift og et mere fintmasket net af ladestandere er helt afgørende, mener forbrugerøkonom Ilyas Dogru.

- Vi hæfter os især ved, at kommissionen vil kigge på, at det skal være mere enkelt og billigere for forbrugerne at lade deres elbil op i det offentlige rum.

- Der skal være åben adgang til alle offentlige ladestandere for elbilejere. Ligesom når man roamer på sin telefon og bruger andre selskabers net, siger han.

- Derudover er det positivt, at man foreslår en lavere elafgift til opladning af elbiler både hjemme og ude, siger Ilyas Dogru.

Kommissionen foreslår eksempelvis, at opladning af elbilen skal koste en lav elafgift på 0,8 øre per kWh.

Det skal ifølge kommissionen i høj grad være markedet, der skal stå for etablering og udrulning af ladestandere.

Men bilejernes repræsentant føler sig ikke overbevist om, at det kan ske, uden at staten blander sig.

- Det vil være naivt at tro, at markedet vil kunne klare det hele. For eksempel vil det ikke være kommercielt interessant at etablere ladestandere i yderområder.

- Her bør staten spille en aktiv rolle en periode endnu, siger Ilyas Dogru.

Man må ifølge forbrugerøkonomen heller ikke glemme den gruppe af danskere, der ikke har mulighed for at tanke bilen op med el i garagen.

- Vi skal også huske, at der er en fjerdedel af danskerne, der ikke har adgang til hjemmeopladning. Eksempelvis fordi de bor i boligforeninger.

- Her savner vi konkrete tiltag til, hvordan de så kan få opladet elbiler.

I Dansk Industri føler man sig overbevist om, at udrulningen af ladestandere godt kan ske på kommercielle vilkår.

- Det er den helt rigtige vej at gå, da det vil sikre, at landestanderne bliver opført billigst og mest effektivt.

- Vi skal nu have skabt et transparent marked for opladning af elbiler, så vi for alvor kan få gang i udviklingen, branchedirektør Michael Svane, DI Transport.

Den første rapport fra elbilkommissionen blev fremlagt i september sidste år og handlede om at få flere elbiler på vejene.

Rapporten fra 2020 førte til en omlægning af bilafgifterne og en politisk aftale om, at der skal være 775.000 elbiler på vejene.