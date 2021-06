Biden måtte tigge om et ja fra sin Jill

Joe Bidens kone, Jill Biden, er meget anderledes end sin forgænger, den lidt kølige, tidligere model Melania Trump, der ofte holdt lav profil.

Der er også 20 års forskel på dem.

Jill Biden er ældre og fylder den 3. juni 70 år. Hun har allerede vist, at tingene foregår anderledes nu.

Som den første april, da hun skulle til Californien.

Med i flyet var sikkerhedsfolk, embedsmænd og journalister.

En af stewardesserne var en kvinde med kort sort hår, sort mundbind og et navneskilt med navnet "Jasmine".

Hun gik igennem kabinen og delte is ud.

Lidt senere kom "Jasmine" til flyets pressesektion uden paryk. Det viste sig at være selveste præsidentfruen.

"Aprilsnar!", råbte hun.

Jo, det var en ganske særlig pige, som Biden for mange år siden plagede om et ja.

Hun har fortalt, at hun elskede ham fra begyndelsen, men han måtte alligevel på knæ fem gange for at få hende.

Det er i år 44 år siden.

Hendes første møde med Joe Biden på en blind date gik ellers skidt. Hun mente, at den kommende præsident var kikset.

- Jeg var sidsteårsstuderende på college, og jeg havde datet fyre i jeans, træsko og T-shirts.

- Han kom hen til døren og var iført en sportsjakke og hyttesko, og jeg tænkte, "min Gud, det her kommer aldrig til at fungere. Ikke i en million år".

Jill Jacobs, som hun oprindeligt hed, voksede op i delstaten Pennsylvania.

Efter gymnasiet blev hun i 1970 gift med Bill Stevenson, men det ægteskab sluttede hurtigt.

I 1972 skete der en forfærdelig ulykke. Da mistede Joe Biden, der var nyvalgt senator i Delaware, sin kone, Neilia, og deres datter i en bilulykke.

Hans to sønner, Beau og Hunter Biden, overlevede.

På grund af den tragiske bilulykke var daværende Jill Stevenson tøvende med at sige ja til de mange frierier fra Joe Biden.

- På det tidspunkt havde jeg selvfølgelig forelsket mig i drengene, og jeg følte virkelig, at dette ægteskab var nødt til at fungere.

- For de havde mistet deres mor, og jeg ville ikke have, at de skulle miste endnu en mor. Så jeg var nødt til at være 100 procent sikker, har hun tidligere udtalt.

Men i 1977 skete det. De blev gift. Sammen har de siden fået datteren Ashley.

Jill Biden har undervist i en årrække - blandt andet i engelsk.

Hun underviser fortsat, selv om hun er førstedame.

Foreløbig sker det digitalt på grund af coronapandemien.