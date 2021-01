Bibliotekernes filmtjeneste fik rekordmange udlån i 2020

I 2020 blev der udlånt 1,7 millioner filmtitler på portalen. Det er 600.000 flere end året forinden. Det fortæller Peter Danelund, der er produktkoordinator for Filmstriben.

Mens store dele af samfundet har været lukket ned, og folk er blevet opfordret til at se så få mennesker som muligt, har flere end normalt lånt film på bibliotekernes filmportal, Filmstriben.

Han kalder de 1,7 millioner udlån, som er det højeste antal på et år nogensinde hos Filmstriben, for exceptionelt.

- Vi har set en meget kraftig stigning. Den stigning kan først og fremmest tilskrives den særlige situation, der opstod på grund af coronanedlukningen og dermed borgernes behov for at udnytte de digitale tilbud fra bibliotekerne, siger han.

Det er muligt at se film for både børn og voksne, kortfilm, spillefilm og dokumentarer på Filmstriben. Der er både danske og udenlandske film, og mens nogle er af ældre dato, er der også titler fra 2020.

Hvor mange film man kan låne på portalen, er afhængigt af, hvilken kommune man bor i. Ifølge Peter Danelund varierer det fra cirka to til ti udlån om måneden.

Bibliotekerne holder lukket på grund af coronasituationen, og produktkoordinatoren vurderer, at bibliotekerne har flyttet brugere over på filmtjenesten med god markedsføring.

- Der er ingen tvivl om, at det er bibliotekernes formidling, der har gjort også mange nye brugere opmærksomme på, at Filmstriben var et relevant tilbud, når nu der var så mange andre muligheder, der var utilgængelige, siger Peter Danelund.

Man låner en film på Filmstriben i 48 timer, og det er muligt at stoppe, spole eller gense filmen flere gange på samme enhed. Lånet udløber automatisk efter de to døgn.

Filmstriben er ejet af DBC Digital, der er ejet af kommunerne gennem Kommunernes Landsforening (KL).