Biblioteker kan åbne for ind- og udlån fra 18. maj

Med aftalen får bibliotekerne dog ikke mulighed for at åbne for mere end ind- og udlån. Det betyder, at caféer samt læse- og skriveområder ikke kan tage imod besøgende endnu.

Folketingets partier har i løbet af forhandlingerne haft forskellige ønsker til, hvilke dele af samfundet, som skal være en del af den anden fase af genåbningen.

En rapport fra Statens Serum Institut har undervejs vist, at man kan åbne for bibliotekernes ind- og udlån, uden at coronasmitten kommer ud af kontrol, som det nu er tilfældet i den endelige aftale.