Bevilling til flere folk skal løse 112-problemer i hovedstaden

En bevilling på ti millioner kroner skal være med til at løse de problemer, der har været med 112-opkald i Region Hovedstaden.

Det er et bredt flertal af regionsrådet blevet enige om tirsdag aften.

Berlingske har beskrevet, hvordan tusindvis af opkald er gået tabt, når alarmopkald er blevet viderestillet fra Hovedstadens Akutberedskab til regionens vagtcentral, som kan sende en ambulance.

Et mistet opkald dækker over, at borgere ikke modtager øjeblikkelig hjælp fra en sundhedsfaglig medarbejder på regionens vagtcentral på grund af kø. Hvis det ikke lykkes at få kontakt inden for 22 sekunder, tæller opkaldet som mistet.

Som en del af bevillingen er der også stillet krav om opfølgning. Det fortæller regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad for, at der var bred opbakning i regionsrådet til den plan, der er lagt frem med en samlet bevilling på ti millioner kroner, men der blev også udtrykt et klart krav til Akutberedskabet, om at politikerne vil sikres, at de løbende holdes orienteret om situationen vedrørende 112 og Akutberedskabet som helhed, siger Lars Gaardhøj.

På et møde 7. december skal administrationen derfor præsentere en model. Den skal fremover sikre den løbende orientering, ligesom administrationen på mødet vil redegøre for overvejelser om den ledelsesmæssige udfordring i Akutberedskabet.

På mødet skal Akutberedskabet også give en status for arbejdet med at sikre tilstrækkelig kapacitet på 112-vagtcentralen.

- Der skal først og fremmest sikres flere medarbejdere til at tage telefoner, når borgerne ringer om hjælp, men der er et øget pres på hele akutområdet.

- Derfor bliver der her i efteråret blandt andet indført en ny praksis, så Akutberedskabet bruger ambulanceberedskaberne smartere og forbedrer responstiderne, siger Lars Gaardhøj.

Han understreger, at alle problemer på akutområdet ikke er løst med den ekstra bevilling på ti millioner kroner.

Ifølge regionsrådsformanden er der tale om første skridt i en udvikling, der vil blive fulgt tæt - også efter mødet 7. december.