Beton og tonsvis af granit på stranden udløser bøder

Af den årsag blev der rejst tiltale for brud på kystbeskyttelsesloven, efter at der i juni 2016 blev spredt 650 ton granitsten på stranden ud for Lønstrup.

Fredag har Retten i Hjørring idømt tre mænd, en kvinde og en forening bøder for ulovlig kystbeskyttelse og for ulovlig ændring af fredede klitter.

De er idømt bøder på mellem 50.000 og 100.000 kroner. Samlet løber bøderne op i 425.000 kroner.

Det oplyser Retten i Hjørring på sin hjemmeside.

- Ved strafudmålingen har retten lagt vægt på forholdenes karakter og grovhed, skriver retten om dommen.

Ud over at have lagt 650 granitsten på stranden ved Lønstrup er de fire personer og foreningen dømt for i december 2017 at have fjernet sand og planter fra de fredede klitter i samme område.

Sandet blev skubbet ud over skrænten. Desuden blev der lagt granitsten og beton ved skrænten og på stranden syd for Lønstrup by.

Selve sommerhusforeningen var ansvarlig for den ulovlige kystbeskyttelse, og for at der blev fjernet sand og beplantning fra klitterne.

To af mændene og kvinden, der er henholdsvis 68, 68 og 65 år, var tiltalt for at have medvirket til, at 650 ton granitsten blev lagt ud på stranden.

De tre beboere var også tiltalt for at have medvirket til, at materiale fra klitterne i december 2017 skubbet ud over skrænten syd for Lønstrup.

De tiltalte var henholdsvis formand for foreningen, menigt medlem og fuldmagtshaver til foreningens konto.

I de roller sørgede de for, dels at der blev indbetalt penge til foreningen, der skulle bruges til den ulovlige kystbeskyttelse, dels at et entreprenørfirma blev hyret og betalt for arbejdet.

Sagens sidste tiltalte - en 39-årig mand - var kun tiltalt for det sidste forhold.

Han deltog i selve gravearbejdet og kørte sand og beplantning fra klitterne og fra andre ejendomme ud over skrænten. Han var også med til at lægge sten og beton ud på kyststrækningen.

Dommen fra Retten i Hjørring svarer til de sanktioner, som anklagemyndigheden gik efter i sagen.