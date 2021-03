Betjentes nye formand: Vi skal have mere kvalitet i politiet

Sådan lyder det fra Politiforbundets nye frontfigur. I slutningen af januar blev Claus Oxfeldt afløst af Heino Kegel på posten som forbundsformand, og han håber på et kursskifte.

- Jeg er enig i, at vi skal være flere, men jeg savner virkelig et fokus på kvalitet fremfor kvantitet, siger Heino Kegel.

Han siger, at uddannelse har været nedprioriteret i flere år. For eksempel blev muligheden for at blive professionsbachelor skåret væk i 2015.

Dertil kommer, at efterforskerne og andre dele af politiet ikke har ikke fået den efter- og videreuddannelse, der løbende er behov for, mener formanden.

- Vi har fået stillet en række magtmidler til rådighed af samfundet. Det er nogle gange en let løsning at svinge staven, men det er sværere at lade være. Dét er politifaglighed. At gøre brug af mindst mulig magt i en situation kan kun lade gøre gennem uddannelse, siger Heino Kegel.

- Basisuddannelsen skal højnes, og hele efter- og videreuddannelsen skal anskues på en anden måde, lyder det.

Og så gælder det også om at være attraktiv.

- Det er ikke en selvfølge, at vi kan blive med at rekruttere og har knaldhamrende dygtige ansøgere. Unge i dag shopper jo rundt, og det er ikke sikkert, at det er en livsstilling for dem at komme ind i politiet, hvis man ikke kan tilbyde dem gode uddannelsesmuligheder, siger Kegel.

I de seneste 15 år har der ikke været en struktureret videreuddannelse for efterforskere.

- Reelt ved man ikke, om sagerne kunne være løftet bedre eller hurtigere, hvis nyere kompetencer var i spil, siger Heino Kegel.

Den nye formand kommer også med et par efterlysninger:

At der fastsættes langsigtede mål for ordensmagten. Og at de folkevalgte på Christiansborg holder lidt igen, selv om politi og straf er en fristende bane at vise sig frem på og at demonstrere, hvor handlekraftig man er.

- Politikere kan have en interesse i at stikke deres skruetrækkere ned i maskinrummet, siger Heino Kegel - som mener, at detailstyringen har taget overhånd.

I det seneste politiforlig - kun Venstre og Liberal Alliance stod udenfor - har politikerne for eksempel sat adresser på de kommuner, hvor der skal placeres 20 nye nærpolitistationer. Og det helt uden at høre fagfolk, om det er relevant eller ej.

Politisk er der fastsat masser af håndfaste mål for, hvordan politifolk skal løse deres opgaver, men det nærmer sig det uforståelige: Hvorfor skal en sag om en kniv eller om vold i gentagelsestilfælde for eksempel prioriteres højere end et trafikdrab?

- Det er alt for stramt styret, mener Heino Kegel om politikernes krav. Og en pointe er også, at det er spild af ressourcer.

- Man vil få mere værdi for pengene, hvis vi arbejdede efter langsigtede mål.