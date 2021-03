Betjente tiltalt: Ville tvinge mistænkte til at tilstå

Desuden er de sammen med en tredje betjent, der var sagsleder på vagtcentralen, tiltalt for at misbruge deres stilling.

To betjente er blevet tiltalt for at bruge ulovlige midler til at opnå en tilståelse, da de en novembernat standse en bil med tre personer på Østjyske Motorvej ved Hedensted mellem Vejle og Horsens.

Det fremgår af anklageskriftet, som Ritzau er i besiddelse af.

Kort efter midnat den 24. november 2018 standsede en politipatrulje bilen med de tre personer på motorvejen.

De nærmere omstændigheder fremgår ikke af anklageskriftet, men betjentene vidste ikke, hvem af de tre, der havde kørt bilen - og ingen af de tre ville fortælle det.

Ifølge retsplejelovens paragraf 750 kan politiet ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og politiet må ikke bruge tvang til at få nogen til at udtale sig.

Men de to politifolk var ifølge tiltalen rasende over, at de ikke kunne få at vide, hvem der havde siddet bag rattet. De låste bilen og tog bilnøglerne.

Til de tre personer sagde de ifølge anklageskriftet noget i retning af: "Nej, men så indrøm, hvem det er, der har kørt den bil der", og "Alternativet er, at vi tager kraftedeme bilnøglen med, så kan I få lov til at gå herfra".

Efter en snak med en sagsleder på vagtcentralen var det præcis det, der skete. Betjentene kørte afsted med bilnøglerne, og de tre personer fra bilen måtte gå hjem.

Hvis retten ikke vil dømme de to betjente for at have brugt ulovlige midler til at opnå en tilståelse, vil anklagemyndigheden have dem dømt for grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten eller i "overholdelsen af de pligter, som tjenesten medfører".

Sagslederen på vagtcentralen accepterede ifølge anklageskriftet, at de to betjente tog bilnøglerne, og han er derfor tiltalt for at have misbrugt sin stilling.

Sagen kommer for Retten i Horsens, der har afsat tre dage til den, sidst på måneden.