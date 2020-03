Betjente har skrevet 1800 rapporter om drab på fraskilt kvinde

Tre måneder efter en kvindes død i et sommerhus i Vesterlund ved Give arbejder politiet fortsat på at opklare sagen.

- Der er foretaget rigtig mange efterforskningsskridt af forskellige karakter i sagen, siger politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen.

Tirsdag appellerer politiet igen om henvendelser fra personer, der har viden om sagen eller om offeret.

Iben Salling Syrik var fraskilt og meget interesseret i heste. Hun købte og solgte heste. Hun ejede en BMW med registreringsnummer CK 30844, fremgår det af pressemeddelelsen.

Hvad efterforskerne har fundet frem til, og hvad de tekniske undersøgelser har givet af resultater, ønsker politiet endnu ikke at lægge frem.

- Af hensyn til efterforskningen og en eventuel kommende retssag, er vi fortsat nødt til at holde kortene tæt til kroppen og sikre, at beviser hver eneste gang sikres, så de er brugbare og valide i en retssag, siger Jesper Bøjgaard Madsen.

Da Iben Salling Syrik mandag 9. december om morgenen ikke var dukket op for at fordre dyrene i en nærliggende stald, tog et familiemedlem hen til sommerhuset, som ligger i Skovbrynet i Vesterlund, har Vejle Amts Folkeblad tidligere skrevet. Her blev hun fundet død i spabadet.

På og i sommerhuset har teknikere forsøgt at finde fingeraftryk, og tidligere har også dykkere og sporhunde været sat ind i efterforskningen.

Det har tidligere været fremme, at en person blev sigtet i sagen i december. Vedkommende er ikke varetægtsfængslet. Dette ønsker politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen ikke over for Ritzau at kommentere.