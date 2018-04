Betjente genopliver 74-årig efter trafikulykke

En 74-årig mand fra Biersted-området i Nordjylland kan takke to politibetjente for i første omgang at overleve en trafikulykke.

Det skriver TV2 Nord.

Den 74-årige fik et hjertestop, mens han sad bag rattet i sin bil. Det førte til, at han kørte ind i et hus på Borgergade i Biersted. Der opstod ikke større skader på huset, da manden, fordi han ikke var ved bevidsthed, ikke havde foden på speederen.