Betjente dømt for at dække over kollegas søn

Landsret har onsdag dømt to betjente for stillingsmisbrug. Rigspolitiet skal vurdere deres fremtid i politiet.

En politiassistent og en politikommissær misbrugte i 2018 deres stilling, da de forsøgte at holde hånden over en kollegas søn.

Det koster dem 12 dagbøder a 250 kroner. Det står klart, efter at Vestre Landsret onsdag har stadfæstet den dom, som de i april blev idømt i Retten i Esbjerg. Det oplyser landsretten.

Det var i forbindelse med efterforskningen af et færdselsuheld i 2018, at de to politibetjente forsøgte at holde hånden over en kollegas søn, som var involveret i uheldet.

I uheldet var en bil og en knallert involveret.

Da en betjent fra Syd- og Sønderjyllands Politi skulle efterforske uheldet, beordrede den 59-årige politiassistent, at knallerten ikke skulle undersøges.

Det gjorde han efter aftale med den 45-årige politikommissær, som var vagtchef den pågældende aften.

Knallertkøreren er søn af en anden politikommissær, og de to politifolk forsøgte ifølge byretten at holde hånden over ham.

Uheldet skete, da bilen svingede fra Tøndervej til højre ad Tørvevej mellem Ribe og Hviding.

Bilen blev ramt i venstre bagdør af en knallert, som kom kørende ad den dobbeltrettede cykelsti. Knallertkøreren fløj hen over bilen og landede i græsrabatten tre-fire meter fra bilen.

Hverken knallertkøreren eller dennes far havde dog bedt om de to politimænds tjeneste, fortalte senioranklager fra Statsadvokaten i Viborg Christina Schou efter byrettens dom.

- Det er politiet, der ringer til knallertkørerens far og ikke omvendt.

- Han kontakter dem kun til allersidst, hvor han siger, at han ikke vil blandes ind i det, sagde senioranklageren.

Om de to politimænds jobsituation vil blive påvirket på grund af sagen, skal Rigspolitiet tage stilling til.

Rigspolitiet oplyser til JydskeVestkysten, at det ikke vil kommentere sagen, men at eventuelle ansættelsesmæssige konsekvenser bliver vurderet.

Ifølge avisen var dommeren og domsmændene enige, da dommen blev afsagt i byretten. Men landsretten var splittet. Et flertal på fire ville dømme, mens de to sidste ville frifinde.