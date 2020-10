Betjente bruger boltsaks og tvinger sig adgang til minkfarm

Over en million mink skal aflives, men flere minkavlere har forsøgt at modsætte sig. Smitten spredes fortsat.

Fredag fortsætter aflivningen af minkbesætninger på minkfarme i Gjøl. Gårdene er første stop for Fødevarestyrelsen, der i alt skal aflive over en million mink i Nordjylland som følge af coronasmitte.

Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen er i gang med arbejdet på de tre første minkfarme i Gjøl, men minkaflivningen er ikke foregået helt uden problemer.

Fredag nægtede minkavler i Gjøl Thorbjørn Jepsen at åbne porten for Fødevarestyrelsen, der skulle aflive hans besætning.

Politiet måtte bryde porten op til minkfarmen med en boltsaks, imens ejeren protesterede.

Torsdag luftede Thorbjørn Jepsen sin utilfredshed med kompensationsordningen til Nordjyske, hvor han også sagde, han ikke ville lukke styrelsen ind.

- Det kommer ikke til at ske. Fandeme ikke på min farm. Så kommer de til at lægge mig i håndjern, sagde han til avisen.

Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen er dog i gang med aflivningerne fredag eftermiddag, fortæller Flemming Marker, der er veterinærchef hos Fødevarestyrelsen.

- På den tredje farm måtte vi i dag have assistance for at komme ind. Vi blev ikke lukket ind, og så måtte vi have politiet til hjælp. Arbejdet er herefter skredet normalt frem derude, siger han.

Torsdag var det minkavler Poul Frederiksen, der modsatte sig myndighedernes aflivning. Han er også utilfreds med kompensationen for minkaflivningen.

- Det er klart, at minkavlerne er meget frustrerede over det her, og det er en alvorlig situation. Det er deres livsværk, der er på spil, så selvfølgelig er mange følelser indblandet. Det er også i forhold til, hvad der kommer til at ske økonomisk. Det har vi fuld forståelse for, siger Flemming Marker.

I Gjøl i Vendsyssel, hvor de første aflivninger har stået på siden torsdag, bliver der fra mindst 20 husstande flaget på halvt, skriver Nordjyske.

Det skal markere opbakning fra lokalsamfundet til de mange minkavlere, som nu står uden mink og muligvis rammes på økonomien.

Samtidig spredes smitten fortsat, mens aflivningen af besætninger står på.

Fredag er der således konstateret coronavirus på en minkfarm i Ikast, og yderligere fire minkfarme er under mistanke for smitte.

Flemming Kure Marker kalder det bekymrende, at smitten nu er rykket længere sydpå.

I alt 64 minkfarme er siden smitteudbruddet i juni konstateret smittet.

Flere end 150 besætninger skal aflives i løbet af den kommende tid. Det svarer til over 1,5 millioner mink.

Omkring 200 mand er involveret i arbejdet, som ventes at tage flere måneder.

Kompensationsordningen betyder blandt andet, at minkfarme med konstateret smitte vil modtage 20 procent i kompensation for driftstab.

På de farme, hvor der endnu ikke er konstateret smitte, men hvor besætningerne alligevel skal aflives, får minkavlerne fuld kompensation.