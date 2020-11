Betjente: Mette Frederiksens besøg på Amalienborg udsat

Statsminister Mette Frederiksens besøg på Amalienborg i forbindelse med ministerrokade er udsat en time eller to. Det siger betjente til de fremmødte journalister på slotspladsen.

Mette Frederiksen skulle klokken 11.00 have præsenteret ændringer i regeringen for dronningen på Amalienborg. Det sker, efter at Mogens Jensen onsdag trådte tilbage som fødevareminister.

Klokken 10.15 var der ved Statsministeriet melding om, at statsministeren havde forladt Statsministeriet ad en bagudgang. Det er usædvanligt tidligt, i forhold til at køreturen til Amalienborg normalt ikke tager mere end 10 minutter.