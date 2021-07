Betjent blev anmeldt af PET - er renset efter tre år

Det var i august 2018, at Politiets Efterretningstjeneste (PET) besluttede at anmelde kriminalassistent Finn Månsson til politiet.

Årsagen var, at han i 2015, altså tre år tidligere, i en artikel i magasinet Nordisk Kriminalreportage i detaljer havde beskrevet efterforskningen i en sag om et terrorangreb mod JP/Politikens Hus i København.

Gennem mange år har politifolk i magasinet i lange artikler fortalt om opklaringsarbejdet i forskellige kriminalsager. Det skiftede navn til Dansk Kriminalreportage i 2016 og er i øvrigt siden ophørt med at udkomme.

Finn Månssons artikel blev sendt til godkendelse i Københavns Vestegns Politi, inden den blev trykt, oplyste redaktøren i 2018 til Politiken.

Sagen om et påstået brud på tavshedspligten har været efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP. Her har man brugt mange måneder på opgaven, før en redegørelse i forsommeren blev sendt til Statsadvokaten i København.

- Det er en speciel sag. Og der har været en række forskellige efterforskningsskridt, sagde specialkonsulent Christian Otto i DUP til Ritzau i foråret om årsagen til, at processen blev så langvarig.

Kriminalassistentens advokat er Jakob Buch-Jepsen. Han oplyser onsdag, at hans klient ikke ønsker at udtale sig.

Hos statsadvokaten siger vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich, at hun ikke kan udtale sig om årsagen til, at sagen droppes. Afgørelsen om at indstille efterforskningen kan påklages til Rigsadvokaten.

PET's anmeldelse kom på et tidspunkt, hvor en helt usædvanlig straffesag var ved at blive gjort klar til Københavns Byret - nemlig mod PET's tidligere chef, Jakob Scharf, der var tiltalt for at have overtrådt straffeloven et stort antal gange i sin bog "Syv år for PET".

Østre Landsret frifandt senere Scharf på alle punkter på nær et mindre forhold, som udløste 10 dagbøder á 1000 kroner.

I de senere år har en række tidligere politifolk skrevet bøger om deres arbejde og liv.

En af mest kendte indtager en uprøvet rolle, når han i august indfinder sig i Københavns Byret.

Den tidligere leder af Københavns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet, Jens Møller, er tiltalt for at have været for ivrig for at fortælle.

Fire steder i bogen "Opklaret - drabschefens erindringer" er grænsen overtrådt, påstår anklagemyndigheden. Desuden skal han have foretaget uberettigede opslags i politiets registre. Møller kræver frifindelse.