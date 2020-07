Betjent bar symboler for sårede og dræbte kolleger

En politimand overtrådte reglerne, da han på sin uniform fremviste symboler til støtte for sårede og dræbte kolleger.

Det er meldingen fra Københavns Politi på Twitter fredag. Her udtrykker politiet også ærgrelse over, at man tidligere på dagen offentliggjorde et foto af den symbolbærende betjent.

"Vi vil nu internt indskærpe reglerne for uniformering overfor vores betjente", hedder det.

"Det er - uagtet intentionerne - ikke i overensstemmelse med reglerne for uniformering, og vi har derfor valgt at fjerne billedet", forklarer Københavns Politi på Twitter.

På fotoet ses betjenten stå ved Nørreport Station.

Fotoet blev brugt til at illustrere en oplysning om, at borgere og forretningsdrivende ved stationen er bekymrede for at blive ramt at cyklister.

I denne og i sidste uge har betjente uddelt bøder til flere end 50 cyklister, der har kørt på steder, hvor de ikke må.