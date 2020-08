Betjent affyrer varselsskud under tumult i Sønderborg

Tre mænd er blevet anholdt i Sønderborg, og en betjent har affyret et varselsskud. Det skete, da der opstod tumult mellem en patrulje og en gruppe personer på en parkeringsplads ved et boligområde.

En af de anholdte er kommet lettere til skade og er indlagt på hospitalet. Desuden er en betjent blevet behandlet på skadestuen.

Politiet fik klokken 20.45 en anmeldelse om, at tre personer var blevet truet på livet på parkeringspladsen ved Stenbjergparken.

Få minutter efter var en patrulje på stedet.

Under afhøring af parterne ankom adskillige andre personer, og der "opstod alvorlig tumult, da en gruppe personer rettede deres vrede mod politiet", står der i meddelelsen.

- I denne sammenhæng tog en person fat i en betjents tjenestepistol, og betjentens kollega måtte derfor afgive varselsskud skråt op i luften, hvor ingen blev ramt, for at få personen til at lægge våbnet.

Politiet afspærrede midlertidigt området.

Fredag morgen vil anklagemyndigheden afgøre, om der er grundlag for at fremstille de anholdte i et grundlovsforhør.

Af hensyn til efterforskningen ønsker politiet ikke at komme med yderligere oplysninger på nuværende tidspunkt.