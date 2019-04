Nets arbejder sammen med detailhandlerne på at gøre det muligt for butikker at tjekke kundernes alder, når de med betalingskort køber varer med aldersgrænse på. Det glæder detailbranchen, for det er et fælles problem, at der bliver solgt spiritus og tobak til unge under aldersgrænsen. (Arkivfoto).

Betalingskort med alder begejstrer branche

Detailhandlerne glæder sig over, at Nets arbejder på muligheden for at validere kunders alder via betalingskort. Det er en fælles problematik, som skal løses.

Nets samarbejder nemlig med detailhandlerne om at gøre det muligt for butikkerne at tjekke alder, når en kunde bruger betalingskort.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her