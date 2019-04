Bestyrelsesmedlem for Radio24syv-ejer tror på overlevelse

Fremtiden for Radio24Syv har ellers været usikker, da et udbud af det FM-bånd, som stationen sender på, krævede, at indehaveren af FM-båndet skulle flytte 70 procent af stationen mindst 110 kilometer væk fra København.

Hvis man spørger Jakob Kvist, der er medlem af bestyrelsen i Berlingske People A/S, som ejer Radio24syv, kommer taleradioen sandsynligvis til at overleve. Det siger han i interview med avisen Berlingske.

Det fik Berlingske Media og Peoples Group, der tilsammen står for Berlingske People, til at melde pas og annoncere, at radiostationen ville lukke.

Siden da har flere af de partier, som står bag aftalen om udbuddet, åbnet op for, at Radio24Syv måske kan fortsætte som DAB-radio. Det vil i få fald betyde, at stationen kan afspilles på DAB-radioer.

Det giver Jakob Kvist håb. Han sidder i bestyrelsen i det selskab, der står som ejere af stationen. Han er samtidig kreativ direktør i ArtPeople, der er et af de bureauet, der udgør PeoplesGroup.

- Jeg tror, Radio24Syv overlever, siger han til Berlingske.

- Det er et relativt bredt politisk ønske, at den kommende FM4-kanal får sit udgangspunkt i Jylland, og der er i sig selv intet ondt i at ønske sig en taleradio med jysk udgangspunkt.

- Derfor er det efter min opfattelse ikke realistisk på denne side af at valg, at man ruller forliget helt tilbage og genudbyder FM4 uden geografiske krav.

Men med åbningen for, at Radio24Syv kan køre videre som DAB-radiostation, giver en mulighed for at føre stationen videre, mener han.

Det står ikke klart, om han taler på vegne af Peoples Group og dermed den ene halvdel af ejerkredsen bag Radio24Syv.

Den anden halvdel, Berlingske Media, har heller ikke angivet, hvor vidt de ønsker at videreføre Radio24Syv som en DAB-station.

Ifølge Jakob Kvist vil fremtiden som DAB-station "halvere radioens lyttertal".

- Men i forhold til at, hvor vi stod for en uge siden, er det et kæmpe fremskridt, siger han til Berlingske.