Besøgsforbud rammer psykisk syge hårdt

Psykisk syge, der er indlagt, har i snart to måneder kigget langt efter, at døren skal gå op og et velkendt ansigt vise sig.

Det kan være fatalt for de indlagte, siger initiativtager og formand for foreningen Håb i Psykiatrien Lotte Frost Jørgensen.

- På et psykiatrisk afsnit er der en tung stemning, og det er klart, at det bliver værre, når du ikke får det lille lys, som et besøg og et knus kan være, siger Lotte Frost Jørgensen, der er tidligere kvalitets- og forbedringschef på Psykiatrisk Center København.

Restriktionerne rammer ekstra hårdt, fordi der samtidig er lukket for fælles aktiviteter på mange afdelinger.

- Timerne snegler sig af sted, når de indlagte sidder hver for sig.

- Og det kan betyde, at depressionen bliver dybere eller selvmordstankerne mere alvorlige, siger hun.

En af de syge, som ikke får besøg, er Anne Madsens 19-årige søn. Han er indlagt med en angstdiagnose på en lukket afdeling i københavnsområdet.

Med undtagelse af to besøg, som foregik i det fri, har han kun set sin mor over Facetime, og det bekymrer Anne Madsen.

- Jeg har kunnet se ham, men i virkeligheden ikke kunnet fornemme, hvordan han har det, siger hun.

Hendes indtryk er, at han har fået det værre.

- Han er mere sårbar, ked af det, mere usikker på sit liv og har svært ved at tage stilling til noget som helst, siger hun.

I Landsorganisationen Bedre Psykiatri har generalsekretær Thorstein Theilgaard henvendt sig til Sundhedsstyrelsen med et ønske om, at der åbnes for besøg, ligesom det er sket på plejehjem og bosteder.

- Der skal findes en fornuftig løsning til de mennesker, der er indlagt i psykiatrien. Ellers får de det bare endnu værre, siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) eller psykiatriordfører Julie Skovsby (S).

Hos Venstre siger sundhedsordfører Jane Heitmann, at hun selvfølgelig har stor forståelse for, at pårørende og indlagte savner at mødes fysisk.

Men hun ved ikke, om besøg bliver mulige efter 10. maj.

- Jeg har ikke set en konkret vurdering fra sundhedsmyndighederne. Men det er klart Venstres holdning, at vi skal lukke op, lige så snart det er sundhedsmæssigt forsvarligt.