Besøg rykkes udendørs på bosteder i otte sjællandske kommuner

Det gælder Egedal, Furesø, Greve, Hillerød, Hørsholm, Roskilde, Rudersdal og Slagelse Kommune.

Besøgsrestriktionerne gælder kun sociale tilbud, som har beboere i en risikogruppe.

Det er op til det enkelte botilbuds ledelse at vurdere, om der er beboere i risikogruppen, oplyser ministeriet.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har anbefalet, at der indføres yderligere tiltag for at mindske smittespredningen og beskytte sårbare beboere.

Mandag blev der ligeledes indført besøgsrestriktioner på botilbud med beboere i risikogruppen i 17 kommuner i hovedstadsområdet.

- Smitten går desværre lige nu i den forkerte retning i en række kommuner, siger social- og indenrigsminister Astrid Kragh i en pressemeddelelse.

- Når situationen udvikler sig så hurtigt, som det er tilfældet, skal vi reagere, så vi kan beskytte sårbare mennesker på tilbuddene.

Hun tilføjer, at myndighederne ligeledes vil ophæve begrænsningerne igen, så snart situationen er bedre.

- Og vi vil hele tiden have fokus på at beskytte beboere mod isolation, lyder det fra ministeren.

Med restriktionerne vil det fortsat være muligt at besøge beboerne på de sociale tilbud på udendørs arealer.

Men det vil også være muligt for beboerne at få besøg af en til to faste besøgspersoner indendørs, hvis det vurderes at kunne gøres forsvarligt.

Derudover kan der gøres undtagelser i kritiske situationer, fremgår det af pressemeddelelsen.