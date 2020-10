Besøg bliver forbudt på plejecentre i syv nordjyske kommuner

Efter at der er konstateret smitte blandt flere minkfarme, begrænses muligheden for besøg yderligere.

Der indføres nu et decideret besøgsforbud på alle plejehjem i syv kommuner i Nordjylland. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse.

Der er tale om Brønderslev, Ringkøbing-Skjern, Thisted, Frederikshavn, Aalborg, Jammerbugt og Hjørring.

Det er blandet andet på grund af aktiv smitte blandt minkbesætninger på minkfarme, at styrelsen ser sig nødsaget til at indføre besøgsforbud.

Samtidig har kommunerne i den seneste uge haft flere end 40 smittede per 100.000 indbyggere, oplyser styrelsen. Sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænse ligger på 20.

Det nye besøgsforbud indebærer, at det midlertidigt ikke er tilladt at få besøg plejehjem. Heller ikke på udearealer, som ellers har været tilladt flere steder trods besøgsrestriktioner.

Besøgsforbud er under coronakrisen blevet brugt som et værktøj på enkelte plejehjem til inddæmme smitte, hvis en beboer eller ansat er blevet registreret smittet.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed gives påbuddene nu til hele kommuner ud fra "et forsigtighedshensyn".

- Vi vil gerne forsøge at undgå, at de høje smittetal, vi ser i de syv kommuner, spreder sig til ældre og udsatte borgere, siger overlæge Anne Hempel-Jørgensen, der er sektionsleder i Tilsyn og Rådgivning Nord, i pressemeddelelsen.

Det er fortsat muligt for den enkelte beboer at udpege én pårørende, som kan aflægge besøg. Ligesom det fortsat er muligt med besøg i kritiske situationer. Det gælder eksempelvis, hvis en beboer er døende.

Forbuddet forhindrer desuden ikke beboerne i at tage på besøg eller lignende uden for plejecentret, skriver styrelsen.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der afgør, om der skal indføres besøgsforbud eller -restriktioner blandt andet på landets plejehjem.

Styrelsen vil senest 23. november vurdere, om forbuddene i de syv nordjyske kommuner skal ophæves eller forlænges.