Besked om skift til MitID tikker ind hos de første brugere

Onsdag begynder arbejdet med at udskifte NemID med MitID hos over fem millioner borgere. Det vil tage måneder.

De første danske borgere har onsdag fået besked om, at de skal skifte NemID ud med den nye løsning MitID.

Det fortæller Adam Lebech, vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen, på et pressemøde.

- Danmark er et af de lande, der er længst fremme inden for digitalisering. Vi er dygtige til at digitalisere vores samfund og bruge det til at styrke velfærdssamfundet.

- Nu tager vi endnu et skridt. Med MitID ruster vi os til fremtidens digitale udfordringer og muligheder, siger han.

Det er det id, man skal bruge til blandt andet at logge på netbank, tjekke årsopgørelse eller underskrive noget digitalt.

MitID er først og fremmest en app til smartphone eller tablet. Men der er alternativer til dem, der ikke har mulighed for eller lyst til at bruge telefonen.

Man kan få en kodeviser, som er en lille elektronisk enhed, der viser en engangskode, som man indtaster, når man skal bruge MitID.

Også en kodeoplæser kan fungere som alternativ til folk med dårligt syn. Kodelæseren har en stor skærm, hvor koden vises - eller den kan læse koden højt. Høretelefoner kan tilsluttes, så ingen andre kan lytte med.

Desuden fortæller Adam Lebech, at der er etableret et stærkt samarbejde med organisationer som Ældre Sagen for at hjælpe særligt ældre borgere med skiftet.

- Vi har dog set en stigning på 55 procent fra 2019 til 2020 i ældre, der bruger NemID-nøgleappen. Så vi håber, at mange vil finde anledning til at prøve MitID.

- Men der er alternativer til dem, der ikke ønsker at bruge telefonen, forsikrer han.

Ifølge Adam Lebech vil der hovedsagligt være tre forskelle for brugerne.

For det første siger vi farvel til papnøglekortet, fordi det kan kopieres og deles.

Dernæst kan man ikke længere bruge sit CPR-nummer som brugernavn. I stedet skal man lave et personligt.

For det tredje skal man selv åbne MitID-appen, når man skal godkende en handling på telefonen. Det er modsat NemID-appen, der selv åbner automatisk.

MitID vil først være fuldt indfaset i løbet af 2022. Du får besked fra din bank, når det er din tur til at skifte.