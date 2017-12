Bertel Haarder advarer mod nypuritanisme i #MeToo-debat

Alligevel advarer han om, at den såkaldte #MeToo-debat indebærer en risiko for "proportionsforvrængning".

- Det er ærgerligt, hvis vi ender med at blive så sexfikserede og kropsforskrækkede, som for eksempel nogle muslimske miljøer er. Der er jo en nypuritanisme i vores tid, som jeg som en gammel 68'er reagerer imod, siger han til Jyllands-Posten.

#MeToo-kampagnen blev indledt, da flere end 30 kvinder beskyldte den verdensberømte filmproducer Harvey Weinstein for voldtægt og sexchikane. Siden er en række sager fra Danmark dukket op.

Først var der sexchikane-sagerne med Zentropas Peter Aalbæk i hovedrollen. Siden udgav 132 klassiske sangerinder et manifest, hvor de beskrev en tavshedskultur omkring mandlige kollegers tilnærmelser og overgreb.

I de seneste uger har både Danmarks Radio og Dansk Journalistforbund sendt ledende medarbejdere hjem, mens sager om upassende adfærd bliver undersøgt.

Tirsdag gav Bertel Haarder sit syn på debatten i en kronik i Berlingske. Den tidligere minister understreger over for Jyllands-Posten, at han ikke kritiserer #MeToo-bevægelsen, "fordi den helt tydeligt giver nogle mennesker mæle, som har trængt til det."

Men en walisisk eksministers selvmord har alligevel sat nogle tanker i gang hos ham.

- Den walisiske minister begrundede sit selvmord med, at han havde været offer for en standsret og ikke havde haft mulighed for at forsvare sig. Det gode ved #MeToo er, at den har givet mennesker mæle, som har haft svært ved at fortælle om deres oplevelse. Det er ubetinget godt. Det må bare ikke ende i en autodaféen. Altså i et mediebål, i hekseafbrændinger, siger Bertel Haarder.