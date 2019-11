Berømt lollandsk gods og slot solgt

Køberen ønsker at være anonym, og salgsprisen offentliggøres ikke, men handlen sker som en virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at driften og samtlige medarbejdere fortsætter under det nye ejerskab.

Så sent som for en uge siden skrev Folketidende om en mulig handel, men det blev afvist fra flere sider - blandt andre af mægler Asger Olsen, der tidligere har stået for salget af en række af Aalholms skove. Men torsdag faldt handlen på plads, oplyser han nu.

- Sådan noget foregår altid i diskretion, og det er selvfølgelig ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Det er en stor proces at sælge et af Danmarks største godser, og der er mange følelser involveret. Det er ikke kun penge, overhovedet ikke, siger han til Folketidende.

Familien Husted-Andersen har ejet Aalholm Gods siden 1995 - efter Stig Husted-Andersens død i 2008 tog hans døtre over.

Familien oplyser, at den glæder sig over, at køberen vil køre Aalholm Gods samlet videre, således at godset bevares og sikres "som en af Lollands største og mest markante historiske jordbrugsejendomme".