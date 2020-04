Bernio Verhagen skal blive bag tremmer frem til dom i juni

Den hollandske fodboldspiller Bernio Verhagen, der anklages for blandt andet voldtægt, røveri og vold mod sin chilenske ekskæreste, skal forblive varetægtsfængslet yderligere to måneder.

- Vi finder fortsat, at der er frygt for, at du vil stikke af, hvis du bliver løsladt. Samtidig kan vi også frygte, at du vil forsøge at påvirke vidner, siger dommer Jacob Svenning Jønsson til den 26-årige hollænder.

Der vil sandsynligvis først falde endelig dom i sagen 24. juni, når hovedvidnet i sagen - Verhagens chilenske ekskæreste - har afgivet forklaring.

Det vil grundet coronakrisen efter alt at dømme ske via en videoforbindelse fra den danske ambassade i Chile.

Bernio Verhagen har været varetægtsfængslet siden 27. november sidste år - kun afbrudt af 12 timer på fri fod, da det lykkedes ham at flygte fra politiet.

Han blev anholdt efter tumult med kæresten i kiosken Tips Pit i Viborg. Det skete, samtidig med at 1. divisionsklubben Viborg FF, som han havde skrevet kontrakt med, opsagde kontrakten og anmeldte ham for bedrageri.

Hans forsvarsadvokat, Lars Thousig, har argumenteret for, at hollænderen, der altså nu har været varetægtsfængslet i fem måneder, bør løslades.

Det vil ifølge advokaten være ude af proportioner at forlænge varetægtsfængslingen, når man ser på den straf, som Verhagen kan forvente at blive idømt.

Men dommeren mener, det er fuldt forsvarligt at forlænge varetægtsfængslingen.

- Fængslingen vil ikke række ud over den straf, du må forvente at blive idømt, lyder det.

Inden dommerens beslutning om at forlænge varetægtsfængslingen har hovedpersonen selv, Bernio Verhagen, appelleret til dommeren:

- Jeg vil meget gerne se min familie igen. Jeg har ikke talt med dem i måneder. Jeg vil gerne have mit liv tilbage. Tak.

Han har tidligere forklaret, at han tog flugten i december for at se sin alvorligt syge søn i Colombia.

Sønnen er senere afgået ved døden, har Verhagen oplyst.

Bernio Verhagen kom til Viborg 22. oktober sidste år sammen med sin kæreste fra Chile.

Her blev han præsenteret af Viborg FF som en stærk offensivspiller.

Men hollænderens evner på grønsværen levede ikke op til klubbens forventninger.

26. november rev fodboldklubben kontrakten itu og meldte fodboldspilleren for bedrageri.

Klubben skrev i en redegørelse, at den var blevet udsat for svindel, dokumentfalsk og identitetstyveri.

Det er dog ikke en del af den verserende straffesag mod hollænderen, da politiet ikke er færdig med efterforskningen.

Bernio Verhagen nægter sig skyldig i alle anklager bortset fra flugtforholdet.