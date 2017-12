Berlingske kårer Nadia Nadim til Årets Dansker

Nadia Nadim får prisen, fordi hun er et menneske og en personlighed, som vores fælles Danmark har brug for, lyder begrundelsen.

Nadia Nadim kom til Danmark som 12-årig fra det totalitære regime Afghanistan, hvor hendes far netop var blevet henrettet af Taliban.

I 2000 ender Nadia Nadim, hendes mor og hendes fire søskende på et asylcenter i den lille by Skørping ved Rebild Bakker. Der er fodboldbaner tæt på asylcenteret, og Nadia Nadim begynder at spille fodbold.

Som 21-årig bliver hun i 2009 den første danske fodboldspiller med indvandrerbaggrund til at spille en landskamp for Danmark.

Ud over at være spiller på det danske fodboldlandshold har Nadia Nadim haft en professionel fodboldkarriere i USA.

Inden længe rykker hun til klubben Manchester City i England.

Ved siden af sin karriere på fodboldbanen studerer hun medicin, som hun er færdig med om to semestre.

Det faktum, at Nadia Nadim har en anden etnisk baggrund end dansk, blev også nævnt i talen til hende ved kåringen.

Nadia Nadim har da heller ikke holdt sig tilbage med at lufte sine tanker og frustrationer over tonen i debatten om indvandrere i Danmark.

- Når jeg læser artikler og kommentarer, hvor der står, at man aldrig kan blive rigtig dansk, hvis man kommer fra et tredjeverdensland, bliver jeg såret, sagde hun i april i et interview med DR.

Nadia Nadim var nomineret til prisen sammen med ni andre. Det var blandt andre arkitekt Bjarke Ingels, Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, og debattør Svend Brinkmann.