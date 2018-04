Beregning: Energiudspil øger ikke uligheden

Regeringen har for små grønne ambitioner og for store ønsker om afgiftslettelser.

Ifølge regeringen vil initiativerne i energiudspillet faktisk give en lille reduktion i indkomstforskellene.

Klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) siger:

- Det er de laveste indkomster, der får den største gevinst, ved at vi reducerer elafgifterne. Det viser, at energiudspillet ikke bare er god energipolitik, men også god socialpolitik. Udspillet øger ligheden i Danmark, siger Lars Christian Lilleholt.

Målt med den såkaldte Gini-koefficient er reduktionen i indkomstforskellene på 0,06 procentpoint. Det er så lille en forskel, at udspillet reelt må betragtes som neutralt.

Med andre ord vil energiforbrugerne med regeringens udspil få en lettelse i afgiften, som er nogenlunde ligeligt fordelt på tværs af indkomster.

- Det imødegår kritikken af, at lavere elafgifter skulle være udtryk for en skæv socialpolitik, siger Lars Christian Lilleholt.

Socialdemokratiet kritiserer imidlertid regeringen for at finansiere afgiftslettelserne ved at tage fra det såkaldte økonomiske råderum.

De penge burde gå til andet end afgiftslettelser, mener Socialdemokratiets politiske ordfører Nicolai Wammen:

- Vi synes, at det, som regeringen er kommet med, er for skævt. Man bruger for mange penge på at sikre skattelettelser og for få på klima og miljø, sagde Nicolai Wammen på vej ind til forhandlingerne.

Lars Christian Lilleholt håber dog, at den sociale profil sammen med det, han betegner som regeringens "massive investeringer" i grøn omstilling, vil kunne overbevise de øvrige partier om at indgå et bredt forlig.