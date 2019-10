Beredskab sender forstærkning til oversvømmede byer

Beredskabsstyrelsen måtte fredag aften sende en meget effektiv pumpe til Vejle for at fjerne store vandmængder fra byens gader.

Det fortæller vagthavende officer i Beredskabsstyrelsen Helle Noppenau.

- Vi har primært assisteret beredskaberne i Syd- og Sønderjylland.

- Der har været behov for at flytte store mængder vand på kort tid. Til det har vi blandt andet brugt en højkapacitetspumpe, der kan pumpe 15.000 liter vand på et minut, forklarer hun.

Beredskabsstyrelsen har hentet udstyr og mandskab fra flere afdelinger på tværs af landet for at hjælpe med at fjerne vand fra Hejsager ved Haderslev, Aabenraa, Sommersted og Vejle.

Mens beredskaberne har arbejdet hårdt for at pumpe vand væk fra gader og beboelsesområder fredag aften og natten til lørdag, har beredskaberne lørdag formiddag skruet ned for blusset.

- Det er især i nærheden af åer, hvor vandstanden er steget kraftigt, at vi har været nødt til at træde til med hjælp.

- Men indsatsen er ved at aftage, fordi der ikke kommer mere regn. Efter det er blevet lyst, kan vi se, at vandet er begyndt at falde, fortæller Helle Noppenau lørdag formiddag.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) faldt der fredag mest regn i Syd- og Sønderjylland, en del af Midtjylland, på Fyn og store dele af Sjælland.

Det oplyser meteorolog Klaus Larsen til DR.

Vejen i Sydjylland har fået den største mængde regn. Her faldt der ifølge meteorologen 49 millimeter i løbet af ét døgn. I Vejen plejer den gennemsnitlige mængde nedbør for en måned at være 94 millimeter.

Selv om Beredskabsstyrelsen har koncentreret sig om Syd- og Sønderjylland, har det kraftige regnvejr også sat sig præg på Fyn og Sjælland.

Eksempelvis blev Kalundborgmotorvejen ved Regstrup på Vestsjælland ramt af et jordskred fredag aften som følge af de massive regnmængder.

Det skriver TV2, som beretter, at jordskreddet skete flere steder med få hundrede meters mellemrum langs motorvejen.