Belgisk kickbokser blev Hollywood-stjerne

Den belgiske skuespiller Jean-Claude Van Damme har prøvet lidt af hvert, og søndag den 18. oktober fylder muskelbundtet med kælenavnet "The Muscles from Brussels" 60 år.

Netop hans kampsportsevner og muskler gjorde ham til et hit i Hollywood.

Han slog efter et par små roller for alvor sit navn fast i 1988 i actionfilmen "Bloodsport". Her spillede han en amerikansk soldat, der - med tyk europæisk accent - deltager i en ulovlig kampsportsturnering i Hongkong.

Filmen blev en stor publikumssucces, og pludselig var Jean-Claude Van Damme et eftertragtet navn til actionfilm på linje med Chuck Norris og Steven Seagal, der også begge havde baggrund som kampsportsudøvere.

- Jeg ville finde en ny actionstjerne, der også var damernes ven. Jean-Claude appellerer både til kvinder og mænd.

- Han er en amerikansk helt, der kæmper for retfærdighed og banker skurkene, sagde filmens producer i et interview med avisen Chicago Tribune i 1989.

Hverken Chuck Norris eller Steven Seagal kan dog prale af en professionel karriere inden for kampsport.

Det kan Jean-Claude Van Damme, der tilbage i slutningen af 1970'erne og starten af 1980'erne havde 19 professionelle kickboxing-kampe, hvor han vandt de 18.

Han stoppede sin karriere brat i 1982 og tog til Los Angeles for at jagte drømmen som Hollywood-stjerne.

Efter sit gennembrud lavede Jean-Claude Van Damme igennem 1990'erne den ene actionfilm efter den anden, hvor han typisk fremviste sine kampsportsevner og gerne havde en scene, hvor han gik i split.

Det gjorde han også for Volvo i en berømt og prisvindende reklame fra 2013, hvor han går i split mellem to kørende lastbiler.

Tilbage i Bruxelles står der i dag en statue af Jean-Claude Van Damme i kampposition. Den blev opført i 2012 til ære for den lokale skuespiller, der blev en succes i Hollywood.

Privat er han gift for anden gang med Gladys Portugues, og de har to børn, mens han har et andet barn med en tidligere kone.

Han har talt åbent om sin diagnose som bipolar og har også kæmpet med et kokainmisbrug, mens han var på toppen af sin skuespilkarriere.