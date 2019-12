Bekymret DF-formand forventer flere udlændingelempelser

Det er vildledning af befolkningen, når statsminister Mette Frederiksen (S) siger, at hun fra det nye år ønsker et stop for udlændingelempelser.

Reaktionen kommer, efter at Mette Frederiksen i et større interview med Ritzau bebuder, at hun vil fokusere på stramninger overfor fremmedkrigere næste år frem for flere lempelser.

- Jeg angriber Mette Frederiksen for, at hun forsøger at give danskerne et fejlagtigt indtryk af, at det er slut med lempelser, og hvis der kommer til at ske noget, er det stramninger. Sådan er det ikke i den virkelige verden, siger Kristian Thulesen Dahl.

- Kigger man på indholdet af udlændingepolitikken, er den drejet i en anden retning. Vi bevæger os et andet sted hen, end vi gjorde for et år siden.

Ifølge regeringens støttepartier har det første halve år vist en "ny retning" i udlændingepolitikken.

Det skyldes blandt andet, at det er blevet besluttet, at børnefamilierne på Udrejsecenter Sjælsmark skal flytte til foråret, og at børn som thailandske Mint med en lovændring kan blive i Danmark.

I interviewet slår Mette Frederiksen fast, at hun mener, at der nu er fundet en balance i udlændingepolitikken.

Men fra Kristian Thulesen Dahls synspunkt er der udsigt til et nyt år med flere lempelser.

Blandt andet peger han på, at den netop nedsatte Ydelseskommission skal komme med sine anbefalinger, og han frygter, at det vil betyde forhøjede ydelser til udlændinge.

Desuden mener han, at regeringen er i gang med at undergrave det såkaldte paradigmeskift, som betyder, at flygtninge kun skal være i Danmark midlertidig og skal rejse hjem, når der igen er fred i deres hjemlande.

Konkret nævner han, at regeringen med sine støttepartier og Alternativet med finansloven for 2020 har gjort det muligt for udlændinge at blive i Danmark, mens de er i beskæftigelse.

Adspurgt om Dansk Folkeparti til gengæld glæder sig over, at Mette Frederiksen bebuder en strammere politik overfor fremmedkrigere, svarer Kristian Thulesen Dahl uimponeret:

- Jeg mener egentligt bare, at vi hele tiden har været enige om, at vi ikke vil have fremmedkrigere. De store og grundlæggende ting i udlændingepolitikken handler jo om, hvad det er for nogle vilkår folk har, når de er her, siger han.