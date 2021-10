Bekæmp havens ukrudt med et flot bunddække

Og mens granitskærver, ukrudtsdug og barkflis de seneste år har været haveejernes foretrukne es i kampen mod ukrudt, er der ved at ske et skifte.

Flere efterspørger nemlig bunddækkeplanter, som både giver farver og liv i haven og samtidig holder ukrudtet i skak.

- Bunddækkeplanterne har virkelig fået en renæssance, konstaterer Arne Persson, der er gartner med 50 års erfaring og plantefaglig rådgiver hos Plantorama, Danmarks største sammenslutning af plantecentre.

Planterne har den fordel, at de vokser tæt og lukker lyset ude. Og fordi de står skulder ved skulder, har de en konkurrencefordel over for ukrudtet.

- Derfor anbefaler vi vores medlemmer at bruge bunddækkeplanter, hvis de har problemer med ukrudt, siger Louise Møller, der er gartner og havefaglig rådgiver i Haveselskabet.

Det allerbedste er at anlægge forebyggende, inden ukrudtet får fat.

Hvis du allerede har problemer med ukrudt, gælder det om at få luget godt ud, før du anlægger bunddække.

De første par år har planterne nemlig ikke så meget kraft, at de kan overkomme hvad som helst. Og eksempelvis skvalderkål er utroligt konkurrencestærk, forklarer Louise Møller.

- Men når man først har fået etableret bunddækket, så er der stort set intet vedligehold. Her har bunddækket så meget power, at ukrudtet har svært ved at komme op, siger hun.

Efteråret er den perfekte årstid at plante nyt bunddække.

Her har planterne nemlig de optimale betingelser for at få fodfæste inden næste års vækstsæson.

Gode bunddækkeplanter for begyndere kunne være dværgmispel, småbladet vedbend, hasselurt, guldjordbær eller singrøn, nævner Louise Møller.

- Især stedsegrønne planter er rigtigt taknemmelige, fordi de bærer blade hele året - også i det tidlige forår, hvor mange ukrudtsfrø spirer og derfor får svært ved at komme igennem, siger hun.

Flere bruger dog også kraftigt voksende stauder som bunddækkeplanter, tilføjer hun.

De bærer godt nok ikke blade hele året.

- Til gengæld bærer de ofte blomster, og det er der jo også noget smukt ved. Så uanset om man vælger stauder eller stedsegrønne planter, er der fordele og ulemper, siger Louise Møller.

Overvej også, hvor bunddækket skal placeres, uddyber Arne Persson.

Skal bunddækket være bagerst i bedet, skal der måske lidt højde på i form af prydgræsser.

- Skal bunddækket være lavt og tæt på et fliseareal, skal det måske være lavt såsom trædebregner eller prydtimian, tilføjer han.

I det hele taget råder Arne Persson til, at du giver kreativiteten frit spil.

For det er en myte, at bunddækket skal være en monokultur og et massivt tæppe af én bestemt plante.

Hvis det eksempelvis gælder et areal på cirka ti kvadratmeter, kan man sagtens have flere forskellige "felter" med hver sin plante.

- Og her kan man med fordel gå efter nogle planter af forskellig højde, drøjde og farvesammensætning, så man får en varieret og alsidig have, som også er god for biodiversiteten, råder Arne Persson.

/ritzau fokus/