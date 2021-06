Behandlere: Sundhedsklynger giver bedre tilbud til patienter

Planen er en del af fremtiden for sundhedsvæsnet, der skal forhandles i Folketinget til efteråret.

Regeringen, kommunerne og regionernes aftale om at lave 21 sundhedsklynger, der skal sikre en langt større sammenhæng og koordinering i sundhedsbehandlingen, møder velvilje fra dem, der skal behandle.

- De rammer, klyngerne giver, kan blive begyndelsen på, at læger og andre fagfolk i samarbejde kan løfte kvaliteten i behandlingen af blandt andet kronisk syge, patienter med psykiske lidelser og multisyge. Det er godt for patienterne, skriver formand for Lægeforeningen Camilla Noelle Rathcke i en kommentar.

Hos De Praktiserende Lægers Organisation, PLO, ser man også gode takter.

- PLO har længe bakket op om tankerne om sundhedsfællesskaber eller sundhedsklynger.

- Det har vi gjort, fordi samarbejdet om patienter med tværgående forløb kan forbedres, ved at der etableres faglige fora med deltagelse af driftsansvarlige fagpersoner fra kommuner og sygehuse samt repræsentanter fra almen praksis, skriver formand Jørgen Skadborg

Også fagforeningen FOA, der organiserer social- og sundhedshjælpere, er glad for udsigterne. Det er i høj grad deres medlemmer, der står for opfølgende behandling og pleje på kommunalt niveau.

- Det er en vigtig aftale som regeringen, regionerne og kommunerne har indgået.

- Det er en god start på den kommende sundhedsaftaler. Med aftale er der sat fokus på, at patienten skal oplever en høj faglighed og kvalitet på tværs af sektorerne, skriver formand for FOA's social- og sundhedssektor Torben Hollmann.

Forhandlingerne om en samlet sundhedsaftale begynder til efteråret. Og både Lægeforeningen, PLO og FOA håber at blive inddraget i processen.

- Det er klart, at vi har fokus på, at alle er repræsenterede med sundhedsfaglige kompetencer, og at lægefagligheden selvfølgelig får en fremtrædende rolle.

- Det handler først og fremmest om at sikre bedre sundhedstilbud for patienterne, og det kræver selvfølgelig lægefaglighed, skriver Camilla Noelle Rathcke.