Begge parter skal fremover give klart samtykke til sex

Det vil sige, at man altid skal sikre sig, at den, man har sex med, også har lyst til at have sex.

Justitsministeriet har indkaldt til pressemøde klokken 15.45, dog uden at skrive i indkaldelsen, hvad pressemødet handler om.

En ny lov baseret på samtykke kommer blandt andet på baggrund af det forståelsespapir, den socialdemokratiske regering blev enig med sine tre støttepartier om efter valget.

Ifølge Ritzaus oplysninger fremgår det af aftalen, at samtykke skal gives frivilligt. Det kan både komme til udtryk igennem ord eller handlinger, som eksempelvis kys, berøringer eller lyde.

Derimod vil flirt, kys tidligere på aftenen og lignende ikke i sig selv blive anset som samtykke.

I februar fremlagde Straffelovrådet sin betænkning om en ny voldtægtsbestemmelse.

Her anbefalede 10 af rådets 11 medlemmer, at den nye lov skal basere sig på frivillighed frem for samtykke. Men det har regeringen og støttepartierne altså besluttet ikke at lytte til.

Straffelovrådets arbejde var sat i gang af den tidligere regering.