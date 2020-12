Bedrager fik syv års fængsel: Så mange millioner har han stukket i egen lomme

Firmaet, som gjorde sig i innovative løsninger med LED-belysning, så ud til at have en strålende fremtid. Firmaet var blandt andet blevet rost af statens finansieringsfond, Vækstfonden.

Selv daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt roste fra Folketingets talerstol den innovative Roskilde-virksomhed.

Men i 2016 indledte politiet en efterforskning, som skulle afdække, at der foregik en række lyssky aktiviteter i LED-virksomheden.

Der var fiflet med regnskaber, hvor ordrer, som ikke reelt var indgået, fremgik, som om de var. Og flere investorer var klar til at skyde penge i firmaet i form af virksomhedsobligationer.

Politiet studsede blandt andet over en aftale med Starbucks Europe i Schweiz og en anden aftale med den italienske optikerkæde Salmoraghi & Vigano.

Lars Nørholt blev siden i by- og landsret dømt for at have bedraget pensionskasserne Pensam og Pension Danmark og andre for 562 millioner kroner.

Derudover blev han dømt for at stikke adskillige millioner i egen lomme. Det skete blandt andet i form af køb af ejendomme på Mallorca. Alt i alt fik Nørholt Hesalight til at betale ham 55 millioner kroner. For det er han kendt skyldig i mandatsvig.

Nørholt havde anket sagen til Højesteret i håbet om at få en mildere straf. Straffen på syv års fængsel er blandt de allerstrengeste, som er givet i Danmark for økonomisk kriminalitet.

Kun Stein Bagger fra det kollapsede IT-Factory har fået en lige så hård straf.

Højesteret anfører i begrundelsen for straffen, at der ikke er fundet nogen formildende omstændigheder i sagen overhovedet. Til gengæld er der en række skærpende.

Blandt dem er Nørholts centrale rolle i sagen, at hans forbrydelse var planlagt og systematisk, og at han havde tilegnet sig et stort millionbeløb.

- Det er en sag med omfattende og meget grov svindel for over en halv milliard kroner, og jeg er meget tilfreds med, at der nu er sat punktum i sagen med en af de hårdeste domme, der er givet for økonomisk kriminalitet i Danmark, siger anklager Anne Riisager fra Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Nørholt er dømt for straffelovensbestemmelser om bedrageri, mandatsvig, momssvig, skyldnersvig og dokumentfalsk.